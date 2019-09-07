Батшуайи: я мог забить все голы, но не было практики
Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Миши Батшуайи прокомментировал победу над командой Сан-Марино (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Миши отличился дублем в прошедшем матче.
«Сан-Марино — это сложный соперник. Могу сказать, что мы плохо сыграли в первом тайме. В обычный день я мог забить все четыре гола, но не было практики, некоторое время не играл. Самое главное, что мы выиграли в этом матче, набрали важные очки для дальнейшей борьбы», — приводит слова Батшуайи пресс-служба УЕФА.
Сборная Бельгии идёт без потерь в группе I, где выступает и сборная России, и после пяти матчей набрала 15 очков, сохраняя первое место в турнирной таблице.
Следующая встреча сборной Бельгии пройдет со сборной Шотландии 9 сентября.
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