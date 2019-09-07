Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Батшуайи: я мог забить все голы, но не было практики

Батшуайи: я мог забить все голы, но не было практики
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Миши Батшуайи прокомментировал победу над командой Сан-Марино (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Миши отличился дублем в прошедшем матче.

«Сан-Марино — это сложный соперник. Могу сказать, что мы плохо сыграли в первом тайме. В обычный день я мог забить все четыре гола, но не было практики, некоторое время не играл. Самое главное, что мы выиграли в этом матче, набрали важные очки для дальнейшей борьбы», — приводит слова Батшуайи пресс-служба УЕФА.

Сборная Бельгии идёт без потерь в группе I, где выступает и сборная России, и после пяти матчей набрала 15 очков, сохраняя первое место в турнирной таблице.

Следующая встреча сборной Бельгии пройдет со сборной Шотландии 9 сентября.

Польша проиграла Словении в отборе Евро-2020, Австрия разгромила Латвию — 6:0
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент