Сборная Уругвая вырвала победу в матче с Коста-Рикой, забив на 90-й минуте
В товарищеском матче сборная Коста-Рики принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла на стадионе «Насьональ де Коста-Рика» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В конце первого тайма, на 42-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Коста-Рики, который успешно реализовал уругвайский полузащитник Хиорхьян де Арраскаета. В начале второго тайма ответный гол забил хавбек национальной команды Коста-Рики Сельсо Борхес. На 90-й минуте нападающий сборной Уругвая Хонатан Родригес отправил в ворота хозяев второй мяч и принёс победу своей национальной команде.
Сборная Уругвая проведёт следующий товарищеский матч с национальной командой США в среду, 11 сентября.
- 7 сентября 2019
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