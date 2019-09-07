Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Уругвая вырвала победу в матче с Коста-Рикой, забив на 90-й минуте

Сборная Уругвая вырвала победу в матче с Коста-Рикой, забив на 90-й минуте
Футбол / Южная Америка 0

В товарищеском матче сборная Коста-Рики принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла на стадионе «Насьональ де Коста-Рика» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В конце первого тайма, на 42-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Коста-Рики, который успешно реализовал уругвайский полузащитник Хиорхьян де Арраскаета. В начале второго тайма ответный гол забил хавбек национальной команды Коста-Рики Сельсо Борхес. На 90-й минуте нападающий сборной Уругвая Хонатан Родригес отправил в ворота хозяев второй мяч и принёс победу своей национальной команде.

Сборная Уругвая проведёт следующий товарищеский матч с национальной командой США в среду, 11 сентября.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 сентября 2019, суббота. 05:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
1 : 2
Уругвай
0:1 Арраскаета – 42' (пен)   1:1 Борхес – 48'   1:2 Родригес – 90'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент