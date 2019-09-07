Сборная Уругвая вырвала победу в матче с Коста-Рикой, забив на 90-й минуте

В товарищеском матче сборная Коста-Рики принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла на стадионе «Насьональ де Коста-Рика» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



В конце первого тайма, на 42-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Коста-Рики, который успешно реализовал уругвайский полузащитник Хиорхьян де Арраскаета. В начале второго тайма ответный гол забил хавбек национальной команды Коста-Рики Сельсо Борхес. На 90-й минуте нападающий сборной Уругвая Хонатан Родригес отправил в ворота хозяев второй мяч и принёс победу своей национальной команде.



Сборная Уругвая проведёт следующий товарищеский матч с национальной командой США в среду, 11 сентября.