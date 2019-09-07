«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» в домашнем матче ФНЛ
В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал курский «Авангард». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев, отправивший мяч в ворота гостей в начале второго тайма, на 49-й минуте. Таким образом, курский «Авангард» продлил серию без побед в Футбольной национальной лиги до 6 матчей.
«СКА-Хабаровск» набрал 21 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (11) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 28 очков в 11 матчах.
- 7 сентября 2019
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