«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» в домашнем матче ФНЛ

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал курский «Авангард». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев, отправивший мяч в ворота гостей в начале второго тайма, на 49-й минуте. Таким образом, курский «Авангард» продлил серию без побед в Футбольной национальной лиги до 6 матчей.



«СКА-Хабаровск» набрал 21 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (11) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 28 очков в 11 матчах.