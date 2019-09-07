Оби Микела осмеяли после публикации в соцсетях фейковой цитаты Невеша о себе

Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела осмеяли после публикации в социальных сетях фейковой цитаты хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша о себе.



Около полугода назад данную цитату опубликовал неверифицированный аккаунт болельщиков синих в «Твиттере». В ней значились следующие слова, якобы сказанные Невешем: «В „Порту“ всем полузащитникам давали DVD с записью игры Микела, чтобы мы уносили её домой и учились каждый день. Раньше мы называли его профессором футбола».



Микел опубликовал цитату на своей странице в «Инстаграме» и подписал: «Для меня это большая честь». Пользователи сети распознали фейк и осмеяли футболиста.

Напомним, Оби Микел завоевал в составе «Челси» 11 трофеев, среди которых два титула чемпиона Англии, четыре Кубка и один Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы.