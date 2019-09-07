Созин: на каком месте Чалов мог выйти вчера в составе сборной? Его нет

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Россия (1:2).



«Россия, безусловно, добилась хорошего результата. Эта победа в гостях над Шотландией говорит о том, что теоретически вопрос выхода на Евро решён. Осталось понять, займём мы первое или второе место, но это не важно.



У Черчесова, в отличие от любого клубного тренера, нет возможности ошибиться – отборочный раунд очень короткий. Все призывали Станислава Саламовича вызвать в сборную Чалова, а когда его не вызвали, назвали это большой ошибкой. Я к Чалову отношусь с огромным уважением – он на первых ролях в клубе, он наш, российский бомбардир. Но на каком месте он мог выйти вчера? Я такого места пока не вижу.



Черчесов смотрит огромное количество матчей, уверен, он просто не видел Чалова именно в матче с Шотландией, а видел Дзюбу. И Дзюба забил. А если бы он не отпустил Чалова в молодёжку, то все бы опять говорили, что Черчесов не прав. Да и не факт ещё, что молодёжка без Чалова выиграла бы у сербов. Когда время Чалова придёт, он будет лидером сборной. А вчера Черчесов доказал, что не вызвал Федю правильно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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