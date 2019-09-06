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Созин: каждый будет только рад, если Кокорин и Мамаев усилят сборную

Созин: каждый будет только рад, если Кокорин и Мамаев усилят сборную
Футбол / РПЛ 0

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин могут усилить сборную России.

«Я поддерживаю решение отпустить Кокорина и Мамаева. Ребята, конечно, вели себя некрасиво, но получили за это уголовный срок. После того, как всё закончилось, они должны взяться за голову – теперь мы не услышим об их частных вечеринках. Хотелось бы верить, что они взяли себя в руки.

Они не потеряны для футбола, ещё появятся на высоком уровне. Я бы очень этого хотел. Если человек нарушил закон, но отбыл реальное наказание за свои поступки, то всё в его руках. Посмотрите, сейчас же куча травм, игроки с травмами тоже выпадают из игры. С теми же «крестами» люди выпадают на такие же сроки. Уверен, что у них будут предложения – не знаю, «Зенит» это будет или ЦСКА, может быть, это будет не «Краснодар», но главное, чтобы они восстановились и после таких испытаний снова нашли себя в футболе. Им нужно вернуться в нормальную жизнь.

В сборную Кокорину и Мамаеву дорога не закрыта. Черчесов берёт в сборную тех, кто реально хорошо играет. Если они проявят себя – то ворота в команду не закроют. Но сейчас нужно закрепиться в клубах. Если они её усилят сборную – каждый будет только рад. Не думаю, что Станислав Саламович скажет им: «вы плохо себя вели, так что я вас не беру», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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