Капелло: Лукаку не является игроком мирового класса, это может доказать Санчес

Бывший тренер «Милана», «Реала», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло поделился впечатлениями от первых матчей нового сезона чемпионата Италии, а также высказал мнение, что форвард Ромелу Лукаку, который летом пополнил состав «нерадзурри», не является игроком мирового класса.
«Команда, которая произвела на меня наибольшее впечатление — «Ювентус». Особенно в первом тайме против «Наполи», но я был очень разочарован защитой неаполитанцев.
Мне понравился «Лацио», они неплохо выступили в обоих своих матчах, сумев сохранить костяк прошлогоднего состава.
«Интер» выиграл матчи с «Лечче» и «Кальяри» после того, как к ним пришёл Лукаку. Он — хороший игрок, с хорошим движением. Сумел уже забить два гола, но один — с пенальти, а другой стал следствием ошибки вратаря. Лукаку полезен на поле, но не является игроком мирового класса. Это может доказать Алексис Санчес, если захочет», — приводит слова Капелло Football Italia.
- 7 сентября 2019
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