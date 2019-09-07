Лингард из-за болезни не поможет сборной Англии в матчах с Болгарией и Косово
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии из-за болезни, сообщается на официальной странице национальной сборной в «Твиттере».
Футболист уже вернулся в расположение клуба. Из-за болезни хавбек пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Болгарии (7 сентября) и Косово (10 сентября).
26-летний Лингард выступает за сборную Англии с 2016 года. Всего в составе национальной команды он принял участие в 22 матчах, в которых стал автором четырёх забитых мячей.
Сборная Англии, набрав шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы А в отборе Евро-2020, сыграв два матча. Лидером группы является сборная Косово, набравшая 8 очков в 4 матчах.
Погба и Лингард поговорили на повышенных тонах. Момент попал в обзор «МЮ»
- 7 сентября 2019
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