Лингард из-за болезни не поможет сборной Англии в матчах с Болгарией и Косово

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии из-за болезни, сообщается на официальной странице национальной сборной в «Твиттере».

Футболист уже вернулся в расположение клуба. Из-за болезни хавбек пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Болгарии (7 сентября) и Косово (10 сентября).

26-летний Лингард выступает за сборную Англии с 2016 года. Всего в составе национальной команды он принял участие в 22 матчах, в которых стал автором четырёх забитых мячей.

Сборная Англии, набрав шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы А в отборе Евро-2020, сыграв два матча. Лидером группы является сборная Косово, набравшая 8 очков в 4 матчах.