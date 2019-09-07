Н’Жье — об Это’О: спасибо, легенда! Ты заставил африканцев гордиться

Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье поблагодарил своего соотечественника Самуэля Это’О за вклад в развитие африканского футбола.
«Спасибо, легенда! Спасибо за эти незабываемые моменты! Ты заставил нас поверить в наши мечты и заставил африканцев гордиться. Желаю тебе всего наилучшего в будущем», — написал Н’Жье на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, сегодня, 7 сентября, Это’О объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Самуэль выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере 38-летнего форварда стал «Катар».
Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А.
- 7 сентября 2019
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