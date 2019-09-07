Акинфеев — о возможном трансфере: старый уже дядя Игорь, никому не нужен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не перешёл в другой клуб.

«Почему не ухожу в более сильный клуб? Старый уже дядя Игорь, 33 года, никому не нужен уже, лучше я как-нибудь здесь. Есть люди, которые хотят играть в Европе, но у меня приоритет — играть в ЦСКА, были предложения какие-то, но я их не видел. Были слухи, но не люблю и не хочу их комментировать, на руках точно у меня не было предложений, а что было в клубе — не знаю», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба голкипер — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также обладатель Кубка УЕФА 2005 года.