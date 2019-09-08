Хавбек сборной Литвы Жулпа: так устали после матча с Украиной, что сложно думать

Полузащитник сборной Литвы Артурас Жулпа прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Украиной (0:3).



«Сложно подобрать слова. Нам всем вместе нужно пересмотреть матч, проанализировать каждую минуту. Мы так устали после игры с Украиной, что даже сложно думать. Нам было очень тяжело. Украина – опытная команда, против неё играть непросто.



Мы старались, отдавали все силы, но, стоит признать, Украина сильнее нас. Быстрый гол подкосил нас. Мы пытались играть в атаке, но соперник заставил нас защищаться», — приводит слова Жулпы пресс-служба Федерации футбола Литвы.

После четырёх игр сборная Литвы занимает последнее место в турнирной таблице группы B с одним очком.