Льорис: следующая цель Франции – Андорра

Капитан сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1) с Албанией.



«Думаю, что это был отличный вечер для сборной Франции. Мы были полностью сосредоточены на игре. Провели встречу на высоком уровне, постоянно прессингуя соперника, контролируя мяч. И я думаю, что результат справедливый.



Первая цель состояла в том, чтобы выиграть. Мы добились этого. К сожалению, не смогли не пропустить, но это часть игры. Судья принял решение назначить пенальти, и мы можем только уважать это решение. Теперь сборной Франции нужно закончить работу во вторник вечером в матче с Андоррой и заработать ещё три очка», — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА.

Саутгейт: сборной Англии не хватает напряжённых матчей, как в Лиге наций