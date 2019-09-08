Льорис: следующая цель Франции – Андорра
Капитан сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1) с Албанией.
«Думаю, что это был отличный вечер для сборной Франции. Мы были полностью сосредоточены на игре. Провели встречу на высоком уровне, постоянно прессингуя соперника, контролируя мяч. И я думаю, что результат справедливый.
Первая цель состояла в том, чтобы выиграть. Мы добились этого. К сожалению, не смогли не пропустить, но это часть игры. Судья принял решение назначить пенальти, и мы можем только уважать это решение. Теперь сборной Франции нужно закончить работу во вторник вечером в матче с Андоррой и заработать ещё три очка», — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА.
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