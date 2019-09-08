Экс-форвард «Ювентуса» Божинов вернулся в «Ботев»

Известный болгарский нападающий Валери Божинов вернулся в «Ботев» из Враца, сообщается на официальном сайте болгарского клуба.
Божинов перешёл в болгарскую команду на правах свободного агента и заключил контракт, рассчитанный до конца года. 33-летний нападающий выступал за «Ботев» в прошлом году, после чего перешёл в «Левски».
Божинов выступал за такие клубы, как «Лечче», «Фиорентина», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Парма», «Спортинг», «Верона», «Виченца», «Тернана», «Партизан», «Мэйчжоу Хакка», «Лозанна» и «Риека». Сыграл 43 матча за национальную команду Болгарии и забил в них шесть мячей. В составе «Ювентуса» становился победителем Серии В. В сезоне-2018/19 болгарский форвард принял участие в 23 матчах за «Левски» и стал автором 11 забитых мячей.
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