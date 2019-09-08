Эдерсон: с Коутинью «Бавария» стала одним из фаворитов Лиги чемпионов
Нападающий «Манчестер Сити» и национальной команды Бразилии Эдерсон поделился мнением о переходе своего соотечественника Филиппе Коутиньо в «Баварию». Мюнхенский клуб арендовал 27-летнего полузащитника у «Барселоны» до конца сезона-2019/20.
«Бавария» — отличная команда. С Коутиньо мюнхенцы стали одним из фаворитов на титул Лиги чемпионов. Филиппе — блестящий игрок. К сожалению, в «Барселоне» у него всё складывалось не так хорошо, как в «Ливерпуле». В «Баварии» он снова может показать свой футбол и снова стать по-настоящему счастливым», — приводит слова Эдерсона Bild.
По окончании нынешней кампании «Бавария» имеет право выкупить Коутиньо у «Барселоны» за € 120 млн. Контракт бразильца с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2023 года.
Левандовски: благодаря Коутиньо «Бавария» станет ещё более опасной
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