Ярошик: хочу, чтобы ЦСКА обыграл «Лудогорец», но это будет сложный матч

Бывший полузащитник московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча «армейцев» с «Лудогорцем» в 1-м туре группового турнира Лиги Европы.

«Знаю, что в «Лудогорце» в последние годы играют много наёмников. Там масса футболистов из Южной Америки. Особенного много бразильцев. Это будет непростое испытание для молодой команды ЦСКА. Посмотрим, кто будет лучше на этот день. Хочу чтобы ЦСКА выиграл, но это будет сложный матч.

Конечно, ЦСКА по силам выйти из этой группы с «Лудогорцем», «Ференцварошем» и «Эспаньолом». Пусть борются и выкладываются на сто процентов», — сказал Ярошик в интервью YouTube-каналу «Маза Вишневского».

Матч «Лудогорец» — ЦСКА состоится Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» 19 сентября, начало — в 22:00 мск.