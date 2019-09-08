Игроки «Динамо» К выразили недовольство из-за примитивного стиля и нагрузок
Журналист Сергей Болотников поделился информацией о том, что происходило в раздевалке киевского «Динамо» после выездного матча 6-го тура украинской Премьер-лиги с луганской «Зарёй» (2:2).
Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» недовольны работой нового главного тренера команды Алексея Михайличенко.
«Разговор был не с тренерским штабом, а больше между собой. Команда недовольна тем, что происходит: во что они играют, как они играют, примитив «бей-беги», нагрузки бешеные. Перед матчем с «Зарёй» они таскали штанги в тренажёрном зале. Они всю эту информацию передали Михайличенко через Евтушенко. Евтушенко — главный по тактике, и это его направления касается» — сказал Болотников в новом выпуске «ТаТоТаке» в YouTube.
Источник: «Динамо» К растратило € 380 млн, перечисленные клубу по ошибке УЕФА
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