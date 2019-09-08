Точилин: решили отпустить Обухова, когда Заболотный согласился перейти в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в товарищеском матче с «Зенитом».

«Мы провели хороший матч. Игроки получили нагрузку, чтобы не выпадать из игрового тонуса. Посмотрели молодых ребят и тех, кто имеет мало практики. Встреча получилась достаточно информативной для нас. Дальше будем анализировать и готовиться к возобновлению чемпионата России.

Что касается отсутствия Ивана Новосельцева, то у него травма. Надеемся, в ближайшее время он присоединится к команде.

Почему отпустили нападающего Владимира Обухова, которого взяли перед сезоном? К нам должен был прийти Антон Заболотный, но он сначала отказался. Мы в срочном порядке подписали другого нападающего. Когда Заболотный всё-таки согласился на переход, возник избыток игроков на этой позиции. Чтобы не держать Обухова искусственно на лавке, решили его отпустить», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Напомним, в начале сентября Обухов перешёл в «Тамбов».