Семак: иметь в команде такого игрока, как Кокорин, — мечта любого тренера

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча с «Сочи» (2:1).
«Товарищеский матч. Попытались найти спарринг в перерыве для сборных, чтобы поддержать игровой тонус. Должны посмотреть тех, кто не играет много, посмотреть форму. Кто-то восстанавливается после травм, кто-то набирает форму.
Сантоса не было, потому что у него родился ребёнок, получил время для отдыха. Завтра он будет на тренировке. У Ивановича и так большая игровая нагрузка, не было необходимости поддерживать игровой тонус. Осорио мы оценили, сыграл хорошо.
С утра проголосовал на выборах, узнал где, сделал выбор. Кокорин? Моя позиция остаётся прежней, очень хотел бы возвращения Саши. У него нет сейчас контракта, но я, как тренер, уже не первый год жду его появления. То травма, то другие обстоятельства. Этот игрок — один из лучших в России. Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера. Каждый человек ошибается, но его наказание абсолютно несоизмеримо с содеянным», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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