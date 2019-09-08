«МЮ» предпримет попытки подписать Облака, если не продлит контракт с де Хеа

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, следующим летом «красные дьяволы» предпримут попытки подписать 26-летнего игрока «матрасников», если так и не смогут подписать новый контракт со своим вратарём Давидом де Хеа.

Напомним, де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. Его трансфер из «Атлетико» обошёлся манкунианскому клубу в € 25 млн. Всего в составе «красных дьяволов» испанец сыграл 366 матчей и пропустил 377 мячей. Его действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета следующего года.

На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость Облака составляет € 100 млн.