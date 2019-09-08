Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-тренер «Рубина» Грасия: «Уотфорд» уволил меня после лучшего сезона в истории

Экс-тренер «Рубина» Грасия: «Уотфорд» уволил меня после лучшего сезона в истории
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал своё увольнение с поста наставника «Уотфорда».

«После неожиданного объявления о расторжении моего контракта только после четыр`х матчей хочу выразить удивление, так как прошлый сезон был лучшим в истории «Уотфорда».

Я уважаю это решение и хочу заверить, что у меня прекрасные отношения с руководством клуба. Они не изменятся, несмотря на мою неожиданную отставку.

Я благодарен клубу за то, что мне позволили руководить командой в Премьер-лиге. Это был невероятный опыт с такими особенными моментами, как финал Кубка Англии, которым я имел честь наслаждаться. Я хочу поблагодарить каждого человека, который работает в этом клубе и делал мою повседневную жизнь очень лёгкой. Моя благодарность и любовь к клубу будут вечными. И, наконец, я хочу поблагодарить фанатов за поддержку, которую они оказывали с первого до последнего моего дня в клубе.

Я всегда буду желать болельщикам и игрокам всего наилучшего", — приводит слова Грасии Mirror.

Экс-тренер «Рубина» Грасия уволен с поста наставника «Уотфорда»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент