Аршавин и Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов
Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов.
Аршавин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост о том, что он с Азаматом Айхожиным разделил приз лучшего игрока матча между сборными РФС и Федерации футбола Казахстана (8:7). Радимов в комментариях написал следующее: «Ты всё время что-то делишь или алименты платишь». «Я не делю, они сами забирают. Кстати, ты тоже в нашем клубе. Татьяна Ивановна (Буланова, бывшая жена Радимова. — Прим. „Чемпионата“) тоже тебя щипает», — ответил ему Аршавин.
В настоящее время 38-летний Аршавин работает тренером в академии «Зенита». 43-летний Радимов возглавляет «Зенит-2», который лидирует в Профессиональной футбольной лиге в зоне «Запад».
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