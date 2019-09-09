«Не могу перестать наслаждаться тобой». Шюррле опубликовал фото с дочкой

Немецкий полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился фотографией со своей дочерью Кайей, которая родилась 3 мая 2019 года.

«Не могу перестать наслаждаться тобой (её лицо говорит что-то другое)», — написал футболист на своей странице в «инстаграме».

28-летний Шюррле перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды. Летом 2020 года московский клуб будет иметь право выкупить трансфер игрока за € 8 млн.

В нынешнем сезоне Шюррле принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга. Матч состоится 15 сентября.