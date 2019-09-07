Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Супруга и дочь футболиста «Спартака» Шюррле прилетели в Москву

Супруга и дочь футболиста «Спартака» Шюррле прилетели в Москву
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поделился фотографией, где позирует вместе с дочерью Кайей в центре Москвы.

«С моими любимыми в Москве», — написал футболист.

Фото доступно на странице Андре Шюррле в «Инстаграме».

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга. Матч состоятся 15 сентября.

Шюррле сыграл в текущем сезоне на клубном уровне 6 матчей. На счету 28-летнего хавбека 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. В «Спартак» немец перешёл из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды.

За национальную сборную Германии Шюррле провел 57 матчей, в которых забил 22 мяча. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе команды Йоахима Лева. В последний раз на данный момент полузащитник сыграл за сборную в марте 2017 года.

Юран: «Спартаку» даже с учётом усилений будет сложно решать максимальные задачи
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент