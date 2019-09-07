Супруга и дочь футболиста «Спартака» Шюррле прилетели в Москву

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поделился фотографией, где позирует вместе с дочерью Кайей в центре Москвы.
«С моими любимыми в Москве», — написал футболист.
Фото доступно на странице Андре Шюррле в «Инстаграме».
«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга. Матч состоятся 15 сентября.
Шюррле сыграл в текущем сезоне на клубном уровне 6 матчей. На счету 28-летнего хавбека 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. В «Спартак» немец перешёл из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды.
За национальную сборную Германии Шюррле провел 57 матчей, в которых забил 22 мяча. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе команды Йоахима Лева. В последний раз на данный момент полузащитник сыграл за сборную в марте 2017 года.
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