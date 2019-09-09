Игроки «Манчестер Юнайтед» были против высокой зарплаты Санчеса

Футболисты «Манчестер Юнайтед» единодушно и с радостью проводили из команды нападающего Алексиса Санчеса.
Игроки считают, что чилиец не заслуживал своей высокой зарплаты, которая вместе с бонусами составляла £ 505 тысяч в неделю.
«Это же совсем не Месси, даже и близко, так зачем платить ему такую большую зарплату?», — приводит слова неназванного игрока «Манчестер Юнайтед» The Sun.
«Манчестер Юнайтед» купил 30-летнего форварда у «Арсенала» в январе 2018 года за € 34 млн. Всего за свою карьеру в британском клубе Санчес провел 45 матчей и забил всего пять голов. В конце прошедшего трансферного окна клуб отдал Санчеса в аренду в «Интер». Помимо выступлений за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», Санчес играл за «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло».
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