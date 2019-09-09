Отбор на Евро-2020: сборная России сыграет с Казахстаном в красной форме

Сборная России в домашнем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Казахстана сыграет в красной форме. Вратарь выйдет на поле в зелёной форме, сообщает пресс-служба сборной России.

Фотография доступна в «твиттере» сборной России.

Матч Россия – Казахстан состоится сегодня, 9 сентября, на стадионе «Калининград». Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.



Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.



В матче 2-го тура отбора чемпионата Европы 2020 года сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.