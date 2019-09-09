Отбор на Евро-2020: сборная России сыграет с Казахстаном в красной форме
Сборная России в домашнем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Казахстана сыграет в красной форме. Вратарь выйдет на поле в зелёной форме, сообщает пресс-служба сборной России.
Фотография доступна в «твиттере» сборной России.
Матч Россия – Казахстан состоится сегодня, 9 сентября, на стадионе «Калининград». Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.
Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.
В матче 2-го тура отбора чемпионата Европы 2020 года сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.
- 9 сентября 2019
-
13:11
-
12:56
-
12:47
-
12:40
-
12:27
-
12:13
-
12:01
-
11:49
-
11:41
-
11:27
-
11:23
-
11:11
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:26
-
10:08
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:17
-
06:40
-
06:19
Партнерский контент