Мартинес: впервые вижу Лукаку счастливым

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал мнение по поводу перехода нападающего Ромело Лукаку из «Манчестер Юнайтед» в «Интер».

«Я впервые вижу его свободным и счастливым. Я думаю, что теперь он готов встретиться с одной из самых больших футбольных глав в своей карьере вместе с „Интером“. Он очень заинтересован в том, чтобы быть как можно лучше для сборной, поэтому я был очень впечатлен тем, насколько он счастлив и с каким нетерпением ждёт матча», — цитирует Мартинеса Fourfourtwo.

Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.