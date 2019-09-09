Мартинес: впервые вижу Лукаку счастливым
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал мнение по поводу перехода нападающего Ромело Лукаку из «Манчестер Юнайтед» в «Интер».
«Я впервые вижу его свободным и счастливым. Я думаю, что теперь он готов встретиться с одной из самых больших футбольных глав в своей карьере вместе с „Интером“. Он очень заинтересован в том, чтобы быть как можно лучше для сборной, поэтому я был очень впечатлен тем, насколько он счастлив и с каким нетерпением ждёт матча», — цитирует Мартинеса Fourfourtwo.
Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.
Капелло: Лукаку не является игроком мирового класса, это может доказать Санчес
- 9 сентября 2019
-
15:03
-
14:50
-
14:44
-
14:25
-
14:12
-
14:04
-
13:49
-
13:43
-
13:37
-
13:11
-
12:56
-
12:47
-
12:40
-
12:27
-
12:13
-
12:01
-
11:49
-
11:41
-
11:27
-
11:23
-
11:11
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:26
-
10:08
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:20
-
09:17
-
09:10
Партнерский контент