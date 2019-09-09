Голодающий фанат «Енисея»: ловлю хайп? А на этой теме можно как-то зарабатывать?

Болельщик «Енисея» Константин Литвинов, который ранее объявил голодовку из-за поражений красноярской команды в нынешнем сезоне, рассказал, что не собирается зарабатывать на этой теме.

«Читал комментарии к вашей публикации, будто бы я пытаюсь на этой теме словить хайп. Хотел бы задать им вопрос: а на этой теме можно как-то зарабатывать? Может быть, я человек тёмный, пусть мне объяснят, как это возможно. Ну а то, что у меня с головой не в порядке, — это мнение субъективное. Мало кто мне говорит, что у меня с ней что-то не так.



Буду продолжать голодовку и ждать следующей игры. Когда тяжело, вспоминаю «Повесть о настоящем человеке» — сколько он полз раненым! Хотя перед глазами есть примеры политических деятелей, которые голодовкой ничего не добились. Например, Удальцова, которого я знал лично. Было время, он очень долго голодал и превратился в скелет…



Надеюсь, у меня обойдётся без обмороков и болей. Уже появляются мысли: «Ничего себе! Выдержу ли ещё неделю?» Суббота ещё не скоро, но пока всё относительно нормально. Думать о том, что будет дальше, не могу. Ну хоть шесть килограммов скинул, нет худа без добра», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Максимом Ерёминым.