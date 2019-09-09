Северная Ирландия — Германия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Сегодня, 9 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборных Северной Ирландии и Германии. Встреча пройдёт на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия — Германия.
Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. В роли его ассистентов выступят Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Даниэле Довери.
В турнирной таблице группы С сборная Северной Ирландии занимает 1-е место, набрав в четырёх матчах 12 очков. Национальная команда Германии (9) — на 2-м месте.
С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы—2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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