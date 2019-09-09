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Азербайджан отобрал очки у Хорватии в матче отбора Евро-2020

Азербайджан отобрал очки у Хорватии в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Е сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Баку на стадионе «Баксель Арена». Обслуживал матч швейцарский арбитр Сандро Шерер.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Лука Модрич, который реализовал 11-метровый. Во втором тайме равновесие восстановил Тамкин Хализаде, которому ассистировал нападающий московского «Динамо» Рамиль Шейдаев.

Сборная Хорватии, набрав 10 очков, вышла на первое место в турнирной таблице. Азербайджан (1) — на последнем, пятом месте в таблице.

Следующий матч Хорватия проведёт на своём поле с командой Венгрии. Встреча состоится 10 октября. Азербайджан 13 октября сыграет в гостях с Венгрией.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 6-й тур
09 сентября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 1
Хорватия
0:1 Модрич – 11' (пен)   1:1 Хализаде – 72'
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