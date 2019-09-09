Азербайджан отобрал очки у Хорватии в матче отбора Евро-2020
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Е сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Баку на стадионе «Баксель Арена». Обслуживал матч швейцарский арбитр Сандро Шерер.
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Лука Модрич, который реализовал 11-метровый. Во втором тайме равновесие восстановил Тамкин Хализаде, которому ассистировал нападающий московского «Динамо» Рамиль Шейдаев.
Сборная Хорватии, набрав 10 очков, вышла на первое место в турнирной таблице. Азербайджан (1) — на последнем, пятом месте в таблице.
Следующий матч Хорватия проведёт на своём поле с командой Венгрии. Встреча состоится 10 октября. Азербайджан 13 октября сыграет в гостях с Венгрией.
- 9 сентября 2019
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