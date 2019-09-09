ЦСКА — о голе Сантоса: первый маленький шедевр

Пресс-служба московского ЦСКА восхитилась голом бразильского полузащитника команды Лукаса Сантоса в товарищеском матче с «Араратом» (6:0). Бразилец отличился на 63-й минуте, точно пробив со штрафного.
«Первый маленький шедевр от Лукаса Сантоса. Ждём продолжения», — приводится пост пресс-службы ЦСКА на официальной странице московского клуба в «Инстаграме».
Напомним, 20-летний Сантос перешёл в ЦСКА в летнее трансферное окно из «Васко да Гама» на правах аренды с правом последующего выкупа. Российский клуб заплатил за аренду игрока € 200 тыс.
В феврале 2019 года «армейцы» уже делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи хавбека.
- 9 сентября 2019
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