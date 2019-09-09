Потолок зарплат у «Барселоны» на € 30 млн выше, чем у «Реала»

У «Барселоны» самый большой потолок зарплат в испанской Примере, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб имеет право тратить на зарплаты € 671,42 млн в год. Потолок зарплат мадридского «Реала» меньше на € 30 млн и составляет € 641,05 млн. На третьем месте с большим отставанием — «Атлетико» (€ 348,5 млн). В первую пятёрку также входят «Севилья» (€ 185,16 млн) и «Валенсия» (€ 170,67 млн).

Потолок заработной платы — это максимальная сумма, которая может быть инвестирована в расходы, покрывающие заработную плату игроков, главного тренера, ассистента тренера, тренера по физической подготовке, академию и другие подразделения. Он рассчитывается на основе разницы между доходом и структурными затратами каждой команды.