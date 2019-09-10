Оздоев: с Казахстаном сложилось так, как сложилось — главное, что выиграли

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана со счётом 1:0.
«Казахстан оборонялся всей командой, но у нас были моменты, мы хорошо вскрывали их оборону. Хорошо, что забили. Недонастроя у нас не было — просто тяжело входили. Игра в Шотландии, перелёт, матч на второй день. Сложилось так, как сложилось — главное, что выиграли. Сейчас важно обыграть Шотландию, а потом Кипр, чтобы выйти на чемпионат Европы. Разницы, с какого места в группе мы это сделаем, нет», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.
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