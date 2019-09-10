Дзюба: когда выходили на стадион, у нас мурашки по коже бегали от приветствия

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана со счётом 1:0.
«Очень тяжело вскрывать такую оборону, девять человек в защите, атаковать можно было только позиционно. Тяжёлый матч, самое главное, победа, спасибо огромное зрителям, для нас дорого всё, что вернулось к нам с чемпионата мира. Выходили на стадион, у нас мурашки по коже от приветствия. Раньше плевали, а сейчас улыбаются, машут, это очень круто. Для нас это самое ценное, главное, три очка», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.
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