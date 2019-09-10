Билек: мы не дали развернуться Дзюбе
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал результаты матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной России (0:1).
«Мы прекрасно понимали, с кем играли и знали, что будем обороняться большую часть времени, хотя перед игрой не хотели этого. У соперника не было реальных игровых моментов и, увы, мы пропустили только одно стандартное положение. Жаль, что игроки, отдавшие все силы, не были вознаграждены очком. С Дзюбой мы справились, не дали ему развернуться.
Мы оставили много сил в матче с Кипром и выпустили на поле много новичков, я ими всеми доволен. Отметить кого-то из сборной России? Извините, но я сосредоточен на своих игроках и не могу дать оценку, кто из россиян играл хорошо», — приводит слова Билека ТАСС.
Наставник сборной Казахстана: с Россией мы не будем только защищаться
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