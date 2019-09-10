ЦСКА решил выкупить права на Лукаса Сантоса

ЦСКА принял решение о выкупе полузащитника Лукаса Сантоса, который в настоящее время играет в московском клубе на правах аренды, сообщает Vasconoticias.



Права на 20-летнего игрока принадлежат «Васко Да Гама». Издание отмечает, что тренерский штаб ЦСКА был сильно впечатлён тем, как Сантос работает на тренировках, поэтому решил побыстрее оформить выкуп прав на футболиста. Сумма выкупа может составить около € 5 млн.

2 сентября ЦСКА объявил о переходе полузащитника на правах аренды. Арендное соглашение бразильского футболиста рассчитано до окончания нынешнего года.

Накануне полузащитник дебютировал в составе «армейцев», выйдя на поле в товарищеском матче с московским «Араратом» (6:0), и забил один из мячей.