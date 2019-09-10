Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА решил выкупить права на Лукаса Сантоса

ЦСКА решил выкупить права на Лукаса Сантоса
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА принял решение о выкупе полузащитника Лукаса Сантоса, который в настоящее время играет в московском клубе на правах аренды, сообщает Vasconoticias.

Права на 20-летнего игрока принадлежат «Васко Да Гама». Издание отмечает, что тренерский штаб ЦСКА был сильно впечатлён тем, как Сантос работает на тренировках, поэтому решил побыстрее оформить выкуп прав на футболиста. Сумма выкупа может составить около € 5 млн.

2 сентября ЦСКА объявил о переходе полузащитника на правах аренды. Арендное соглашение бразильского футболиста рассчитано до окончания нынешнего года.

Накануне полузащитник дебютировал в составе «армейцев», выйдя на поле в товарищеском матче с московским «Араратом» (6:0), и забил один из мячей.

ЦСКА объявил о переходе Лукаса Сантоса на правах аренды
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент