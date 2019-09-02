ЦСКА объявил о переходе Лукаса Сантоса на правах аренды

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

Ранее агент Фабиано Фара, представляющий интересы Сантоса, сообщил «Чемпионату», что игрок прошёл медицинское обследование в ЦСКА.

Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.