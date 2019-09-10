Наставник сборной Косово назвал Англию лучшей командой в мире

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии.
«Мы, Косово, будем противостоять здесь одной из лучших команд в мире. На мой взгляд, лучшей в мире. Моя философия подразумевает, что в таких встречах не обязательно играть, если не мечтаешь. Мы должны мечтать и сделать всё, чтобы доставить сопернику проблемы.
Тяжело подобрать нужные слова к этому матчу. Если я скажу, что мы приехали за победой, то многие скажут, что я слишком о себе возомнил. Если же я скажу, что у Англию невозможно победить, то мне надо сменить работу. Никто даже не мог предположить, что после четырёх матчей мы будем играть здесь за первое место", — цитирует Шалланда Sky Sports.
- 10 сентября 2019
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