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Наставник сборной Косово назвал Англию лучшей командой в мире

Наставник сборной Косово назвал Англию лучшей командой в мире
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии.

«Мы, Косово, будем противостоять здесь одной из лучших команд в мире. На мой взгляд, лучшей в мире. Моя философия подразумевает, что в таких встречах не обязательно играть, если не мечтаешь. Мы должны мечтать и сделать всё, чтобы доставить сопернику проблемы.

Тяжело подобрать нужные слова к этому матчу. Если я скажу, что мы приехали за победой, то многие скажут, что я слишком о себе возомнил. Если же я скажу, что у Англию невозможно победить, то мне надо сменить работу. Никто даже не мог предположить, что после четырёх матчей мы будем играть здесь за первое место", — цитирует Шалланда Sky Sports.

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