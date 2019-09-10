Фекир: слухи о причинах срыва моего перехода в «Ливерпуль» — неправда

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир высказался о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» в бытность игроком «Лиона».



«То, что говорили о моём трансфере, не было правдой. Моё колено в порядке. Я быстро прошёл медосмотр в Клерфонтэне, и никто и слова не сказал о нём. Самое ужасное в этой ситуации – люди могли подумать, что переход сорвался из-за моей семьи. Это ложь. Но с этим приходится жить», — приводит слова Фекира L’Equipe.



Напомним, Фекир был близок к переходу в «Ливерпуль» летом прошлого года. Тогда сообщалось, что красные согласовали трансфер с «Лионом», а хавбек даже прошёл медицинское обследование, однако сделка сорвалась. По информации СМИ, мерсисайдцы отказались от Набиля из-за проблем с коленом.

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