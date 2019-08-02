Хоакин: надеюсь, что мы все сможем наслаждаться игрой Фекира в «Бетисе»

Капитан «Бетиса» Хоакин оценил новичка команды, французского полузащитника Набиля Фекира.
«Фекир – необычный игрок. Это видно по его работе с мячом. Он технически превосходен и обладает важными для футболиста качествами. Надеюсь, что мы все сможем наслаждаться его игрой», — приводит слова Хоакина Marca.
Фекир является воспитанником «Лиона». 26-летний Набиль выступал за основную команду французского клуба с 2013 года. Всего он принял участие в 193 матчах за лионский клуб, в которых стал автором 69 забитых мячей, а также отдал 46 результативных передач. За сборную Франции хавбек сыграл 21 матч и забил два гола.
Ранее сообщалось, что в услугах Фекира также заинтересованы «Севилья», «Валенсия» и «Милан». Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась.
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