Дюков: хотел бы, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о будущем нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые в настоящее время отбывают наказание в колонии.
«Мои ожидания от того, что произойдёт после их возвращения? Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол, и надеюсь, что это произойдёт», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. Недавно было принято решение об условно-досрочном освобождении футболистов, кторое намечено на 17 сентября.
- 10 сентября 2019
-
12:11
-
11:58
-
11:51
-
11:51
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:29
-
11:09
-
10:53
-
10:46
-
10:30
-
10:25
-
10:23
-
10:04
-
09:51
-
09:45
-
09:41
-
09:27
-
09:11
-
09:02
-
09:00
-
08:32
-
07:56
-
07:38
-
07:07
-
06:58
-
06:44
-
06:27
-
05:47
-
05:19
-
04:47
-
04:31
-
03:50
-
03:39