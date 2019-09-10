Дюков: хотел бы, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о будущем нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые в настоящее время отбывают наказание в колонии.



«Мои ожидания от того, что произойдёт после их возвращения? Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол, и надеюсь, что это произойдёт», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. Недавно было принято решение об условно-досрочном освобождении футболистов, кторое намечено на 17 сентября.

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