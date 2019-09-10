Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» хочет купить хавбека «Наполи» Руиса

«Барселона» хочет купить хавбека «Наполи» Руиса
Футбол / Испания 0

«Барселона» проявляет интерес к испанскому полузащитнику неаполитанского «Наполи» Фабиану Руису, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в следующее летнее трансферное окно. «Барселона» интересовалась хавбеком ещё в 2018 году, но тогда он перешёл в «Наполи». Ранее сообщалось, что итальянский клуб отказался продавать Руиса в «Реал» за € 45 млн.

Руис перешёл в «Наполи» из севильского «Бетиса». Сумма трансфера составила € 30 млн. В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (20 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.

Месси рассматривает переход в MLS
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент