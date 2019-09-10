«Барселона» хочет купить хавбека «Наполи» Руиса

«Барселона» проявляет интерес к испанскому полузащитнику неаполитанского «Наполи» Фабиану Руису, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в следующее летнее трансферное окно. «Барселона» интересовалась хавбеком ещё в 2018 году, но тогда он перешёл в «Наполи». Ранее сообщалось, что итальянский клуб отказался продавать Руиса в «Реал» за € 45 млн.

Руис перешёл в «Наполи» из севильского «Бетиса». Сумма трансфера составила € 30 млн. В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (20 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.