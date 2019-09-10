Покер Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборочном матче Евро-2020

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Литвы принимала национальную команду Португалии. Встреча состоялась на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе и завершилась победой гостей со счётом 5:1.



На 7-й минуте главный арбитр встречи Бас Нейхейс назначил пенальти в ворота литовской команды, и его успешно реализовал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. На 28-й минуте встречи ответный мяч в ворота Португалии отправил защитник литовской сборной Витаутас Андрюшкявичюс. Во втором тайме Роналду забил ещё три мяча и довёл счёт до разгромного. В компенсированное время пятый мяч за португальскую команду забил хавбек Вилльям Карвалью.



В другом матче группы B сборная Люксембурга принимала сербскую национальную команду. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.