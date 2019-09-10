Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Покер Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборочном матче Евро-2020

Покер Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборочном матче Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Литвы принимала национальную команду Португалии. Встреча состоялась на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

На 7-й минуте главный арбитр встречи Бас Нейхейс назначил пенальти в ворота литовской команды, и его успешно реализовал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. На 28-й минуте встречи ответный мяч в ворота Португалии отправил защитник литовской сборной Витаутас Андрюшкявичюс. Во втором тайме Роналду забил ещё три мяча и довёл счёт до разгромного. В компенсированное время пятый мяч за португальскую команду забил хавбек Вилльям Карвалью.

В другом матче группы B сборная Люксембурга принимала сербскую национальную команду. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Литва
Окончен
1 : 5
Португалия
0:1 Роналду – 7' (пен)   1:1 Андрюшкявичюс – 28'   1:2 Роналду – 61'   1:3 Роналду – 65'   1:4 Роналду – 76'   1:5 Карвалью – 90+2'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
1 : 3
Сербия
0:1 Митрович – 36'   0:2 Радоньич – 55'   1:2 Тюрпель – 66'   1:3 Митрович – 78'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент