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Санчо оформил дубль за сборную Англии в 19 лет

Санчо оформил дубль за сборную Англии в 19 лет
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо оформил дубль в этой встрече, забив на 44-й минуте и в компенсированное время первого тайма. Английский полузащитник оформил дубль за национальную команду в возрасте 19 лет и 159 лет. В более юном возрасте дубль за сборную Англии забивал только нападающий Уэйн Руни (18 лет и 241 день). Помимо этого, Санчо стал первым англичанином, родившимся в 2000 году и забившим за основную национальную команду Англии.

Сборная Англии набрала 12 очков в 4 матчах и возглавляет турнирную таблицу группы А.

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