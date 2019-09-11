Санчо оформил дубль за сборную Англии в 19 лет

Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».



Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо оформил дубль в этой встрече, забив на 44-й минуте и в компенсированное время первого тайма. Английский полузащитник оформил дубль за национальную команду в возрасте 19 лет и 159 лет. В более юном возрасте дубль за сборную Англии забивал только нападающий Уэйн Руни (18 лет и 241 день). Помимо этого, Санчо стал первым англичанином, родившимся в 2000 году и забившим за основную национальную команду Англии.

Сборная Англии набрала 12 очков в 4 матчах и возглавляет турнирную таблицу группы А.