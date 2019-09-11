Дешам: сборная Франции показала высокое мастерство в матче с Андоррой

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Андоррой (3:0).

«Итоговый счёт мог быть больше, бесспорно. Но мы забили три мяча и ничего не пропустили от соперника, который играл более закрыто, чем Албания. Мы нашли решения, но чем выше будет наша эффективность, тем лучше.

В двух матчах команда забила семь мячей, чего давно не было. Также отмечу двух игроков, которые выходили на замены и забивали: Иконе с Албанией и Бен-Йеддер. Мне нравится наблюдать за развитием игроков на скамейке запасных.

Сборная Франции показала высокое мастерство и отличный уровень контроля мяча. Это то, чего мы хотели», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Франция, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. Лидирует Турция (15).