Дзюба: догоню ли Кержакова по голам? Время покажет

Нападающий сборной России Артём Дзюба признался, что не думает сейчас о гонке бомбардиров в национальной команде, где он занимает сейчас третье место.



«Успею ли догнать Кержакова? Время покажет, что сейчас загадывать. Нужно просто делать свою работу, делать ее качественно и добросовестно. Что касается самого отбора, то мы хотим обеспечить себе место в финальной части как можно раньше. Но пока не вышли на Евро, загадывать не надо. Понятно, что отрыв большой, и это нас радует. Хочется, чтобы праздник продолжался и после чемпионата мира», — цитируют «Известия» Дзюбу.

В активе 31-летнего футболиста 21 забитый гол. На втором месте Владимир Бесчастных (26 голов), а на первом — Александр Кержаков (30 мячей).