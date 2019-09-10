Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Казахстаном

Нападающий и капитан сборной России Артём Дзюба после победы в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 с Казахстаном (1:0) в своём «инстаграме» опубликовал видео, в котором обратился к болельщикам.
«Всем привет! Немножко по традиции: спасибо всем вам огромное за то, что на стадионе были и переживали за нас. Я знаю, что очень многие в барах, дома смотрели целыми компаниями. И, знаете, мне кажется, это самое прекрасное, что спорт, и в частности футбол, нас всех объединяет. Мы тратим и испытываем эти эмоции – иногда положительные, иногда негативные.
Но я прошу вас всех не переоценивать и не недооценивать нашу победу, потому что она была непростой, сейчас действительно очень трудно со всеми играть. Я одно могу вам сказать: безразличия в этой сборной точно не будет. Мы сражаемся, мы бьёмся. Иногда получается лучше, иногда хуже, это жизнь, это футбол, но мы стараемся ради вас. Потому что футбол без вас – это не футбол. Спасибо огромное всем, всех обнимаю, доброй ночи и до встречи», — сказал Дзюба.
Видео доступно на «Чемпионате».
Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в отборочной группе I. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.
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