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Кудряшов: чтобы не случилось как в Лиге наций, нужно обыгрывать Шотландию

Кудряшов: чтобы не случилось как в Лиге наций, нужно обыгрывать Шотландию
Футбол / Евро-2020 0

Защитник национальной команды России Фёдор Кудряшов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Казахстана (1:0).

«Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать следующую игру с Шотландией. Думаю, тренерский штаб ментально подготовил нас к тому, чтобы таких осечек больше не случалось, — цитируют Кудряшова «Известия».

После 6 игр сборная России занимает вторую строчку в группе I с 15 очками, уступая лидеру группы сборной Бельгии три очка. России уже практически ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.

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