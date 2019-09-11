Сборная Перу взяла у Бразилии реванш за поражение в финале Кубка Америки

Сборная Бразилии потерпела поражение в товарищеском матче с Перу. Встреча прошла на стадионе «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счётом 0:1.



Судьбу противостояния решил гол защитника перуанской команды Луиса Абрама, забитый незадолго до финального свистка, на 85-й минуте.



Напомним, минувшим летом Бразилия и Перу уже встречались в очном противостоянии. 7 июля команды сыграли в финале Кубка Америки. Тогда сильнее оказались бразильцы, для которых этот турнир был домашним. Подопечные Тите одержали победу со счётом 3:1.



В предыдущем товарищеском матче, который состоялся 7 сентября, Бразилия сыграла вничью с Колумбией (2:2). Перу в свою очередь днём ранее проиграл Эквадору (0:1).