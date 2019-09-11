Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Перу взяла у Бразилии реванш за поражение в финале Кубка Америки

Сборная Перу взяла у Бразилии реванш за поражение в финале Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

Сборная Бразилии потерпела поражение в товарищеском матче с Перу. Встреча прошла на стадионе «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счётом 0:1.

Судьбу противостояния решил гол защитника перуанской команды Луиса Абрама, забитый незадолго до финального свистка, на 85-й минуте.

Напомним, минувшим летом Бразилия и Перу уже встречались в очном противостоянии. 7 июля команды сыграли в финале Кубка Америки. Тогда сильнее оказались бразильцы, для которых этот турнир был домашним. Подопечные Тите одержали победу со счётом 3:1.

В предыдущем товарищеском матче, который состоялся 7 сентября, Бразилия сыграла вничью с Колумбией (2:2). Перу в свою очередь днём ранее проиграл Эквадору (0:1).

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 сентября 2019, среда. 06:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 1
Перу
0:1 Абрам – 85'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент