ЦСКА объявил заявку для участия в Лиге Европы
ЦСКА отправил в УЕФА заявку для участия в Лиге Европы сезона-2019/20. В основной список вошли 23 футболиста, в список B — пятеро, сообщает пресс-служба «армейцев».
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.
Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.
В список B для молодых игроков и воспитанников клуба включены: Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Тигран Аванесян, Максим Елеев и Антон Крачковский.
- 11 сентября 2019
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