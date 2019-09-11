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Болельщики назвали Фомина лучшим игроком «Уфы» в августе

Болельщики назвали Фомина лучшим игроком «Уфы» в августе
Футбол / РПЛ 0

На официальном сайте «Уфы» завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока команды в августе. Победу в опросе одержал полузащитник Даниил Фомин, набрав 38,8% от общих голосов.

Фомин во всех матчах августа выходил в стартовом составе и провёл все встречи без замен. Его гол в ворота «Зенита» стал решающим и принёс уфимской команде победу.

Второе место в опросе занял вратарь Александр Беленов, набравший 17,3% всех голосов. Александр в трёх августовских матчах из пяти сумел сохранить свои ворота на замке. Замкнул тройку лучших игроков августа Данила Емельянов — он набрал 10% от общего количества голосов.

Напомним, что после восьми туров РПЛ «Уфа» занимает 10-е место в турнирной таблице с 10 очками в активе.

Три гола и два удаления — в видеообзоре матча «Уфа» — «Оренбург»
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